Evropský a ukrajinský úspěch trpělivé demokracie
Diplomaté v Kyjevě a Bruselu neztratili nervy a vybrali další nečekanou americkou zatáčku
Ukrajina v poslední době nemá moc důvodů k oslavování, ale uplynulý týden jí přinesl jedno diplomatické vítězství – pokud se vítězstvím dá nazvat odvrácení hrozící pohromy. Pár posledních dní také mohlo vypadat takhle: když se na veřejnost dostal, k překvapení všech ukrajinských spojenců, americký „mírový plán“, na jehož tvorbě se podíleli Rusové a kterým jeho 28 bodů téměř kompletně vyhovovalo, mohlo ukrajinské vedení ztratit nervy.
Plán zásadně oslaboval Ukrajinu i Evropu a Ukrajinci se mohli pohádat s nepředvídatelnými lidmi kolem nepředvídatelného prezidenta Donalda Trumpa. Pak do lhůty, kterou Američané k návrhu přihodili a která vypršela ve čtvrtek, přemýšlet, zda přijmou dohodu, jež se rovnala téměř naprosté kapitulaci, anebo přijdou o zbytek americké podpory, který jim po Trumpově nástupu zůstal. Z uražených washingtonských spojenců by se časem mohli stát i protivníci Kyjeva, kteří Rusům výměnou za příslib budoucích obchodů pomáhají „ukončit válku“.
Ukrajinci ani Evropané hlavu neztratili. Původní návrh dohody, který se ještě během minulého víkendu část amerických vyjednavačů snažila co nejrychleji protlačit k jednání, je pryč. Ukrajina spolu s Američany pracuje na nové mírové smlouvě, pro Kyjev a Evropu přijatelnější. Příměří na Ukrajině je daleko, ale diplomacie je zpátky.
Tomahawky ne, chcete kněží?
