Vládní posuny: SPD musí měnit jména náměstků, Králíček odmítl funkci zmocněnce pro digitalizaci
Plamínková: SPD mění náměstky - Kuba opouští ODS - Babiš (ne)vysvětluje střet zájmů
Zatímco jména kandidátů na ministry ve vznikající vládě už jsou kompletní a veřejnost je zná, nad jejich náměstky se stále vznáší otazníky. Jde o důležité funkce: nominanti jsou zástupci politických stran, kteří přímo uvidí do chodu ministerstva a zpravidla mají na starosti část agendy. Budoucí ministři teď mluví o tom, že o „svých“ náměstcích by chtěli mít jasno do poloviny prosince.
Andrej Babiš koaličním partnerům podle informací Respektu sdělil, že na ministerstvech budou maximálně dva političtí náměstci – i to výsledné rozložení komplikuje. Hnutí SPD si totiž myslí i na obsazení postu experta na ministerstvu obrany, kde mají svého ministra. Pokud dodají náměstky ANO a Motoristé sobě, matematika Babišovi vycházet nebude. SPD chce ale místo pro svého neúspěšného kandidáta Radovana Vícha. A hnutí tak doufá, že Babiš alespoň tady „ustoupí“.
O dalších náměstcích SPD je už pak jasno – i když i tam nastanou oproti původním plánům změny. Neúspěšná kandidátka hnutí a bývalá poslankyně Karla Maříková měla zamířit na ministerstvo práce a sociálních věcí, přestože platila spíše za expertku strany na zdravotnictví. SPD ji ale z obav, že je „pouze vystudovanou zdravotní sestrou a nemuseli by ji tak lékaři akceptovat“, raději vyslalo na zmíněné MPSV. Karty se ale obrátily poté, co se ukázalo, že kandidát SPD na náměstka zdravotnictví Jan Bodnár narazí u Adama Vojtěcha.
Web Seznam Zprávy totiž už v minulosti upozornil na to, že Bodnár jako náměstek VZP bydlel v levném bytě nadace pro psychiatrické pacienty. Zároveň v té době podepisoval smlouvy s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, která nadaci založila. Místo jeho osoby tak za SPD na rezort zdravotnictví zamíří právě zmíněná Maříková a na MPSV vyšle SPD pravděpodobně další neúspěšnou kandidátku letošních voleb, bývalou poslankyni Vladimíru Lesenskou. O tu podle informací redakce usiluje i sám kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
