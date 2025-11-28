Má snacha se při péči o dítě často místo na dceru dívá do telefonu
Mám si s ní o tom promluvit?
Můj syn s manželkou mají osmnáctiměsíční dítě. Oba jsou velmi zaneprázdnění, ale o vnučku se starají dobře. Když přijdu na návštěvu, vždy mám radost, že můžu být s malou, pomoci s obědem či procházkou. Ale stále častěji si všímám chování mé snachy, které mě znepokojuje.
Má totiž téměř neustále mobil v ruce. Během našich návštěv, i když si hraje s dítětem, často hledí do telefonu – píše, posílá zprávy, prohlíží si sociální sítě. Někdy se mi zdá, že víc sleduje obrazovku než své dítě. Dokonce i při procházce s kočárkem jde s hlavou skloněnou k mobilu. Obávám se, že děťátko tak přichází o její pozornost, pohled, úsměv, komunikaci – všechno to, co je v tomto věku pro vývoj také důležité. A navíc venku to může být i nebezpečné – auto, kolo, pes…
Jenže nevím, jestli bych vůbec měla něco říkat. Nechci působit jako moralistka, která se míchá do cizí výchovy. Doba je jiná, vím, že dnes má mobil v ruce skoro každý – mladí rodiče přes něj vyřizují práci, komunikují, fotí, hledají informace. No nevím, kde je hranice.
Mám s ní o tom mluvit? Nebo bych jen vyvolala napětí a riskovala, že se urazí? Jak to říct citlivě, aby to nevyznělo jako výčitka, ale jako obava o dítě? Je to vůbec moje věc, nebo bych měla mlčet a nechat to na nich?
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu