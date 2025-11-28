Kuba už ODS nespasí
Končí jeden příběh. Nebo snad začíná?
Pokud nějaká politická strana dlouhodobě spoléhá na určitou osobnost a dotyčný náhle v těžké chvíli místo „pomoci“ raději oznámí odchod, vypadá to minimálně na reputační problém. Zvlášť pokud „zachránce“ oznámí, že strana už se nedá opravit.
Právě tahle slova použil jihočeský hejtman Martin Kuba, když minulý týden vzkázal Občanské demokratické straně, že po dvaceti dvou letech odchází s úmyslem založit vlastní – jak se módně říká – hnutí.
Jenže příběh skutečně výrazných osobností české partajní politiky ukazuje, že každá politická strana vybavená tradicí, programem a členskou základnou se „opravit“ dá. Kuba tak přiznává hlavně svoji lídrovskou indispozici, kvůli níž se ostatně před deseti lety stáhl z Prahy zpět do Českých Budějovic.
I když se Kubovi nedostávají vlohy stát se skutečně celostátním lídrem, nechybí mu pracovitost a talent regionálního manažera, takže pro jižní Čechy leccos udělal a byl za to v posledních krajských volbách odměněn. Bezmála polovinu hlasů jako on nedostal ve volbách nikdo.
