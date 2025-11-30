0:00
Pět světových zpráv

AfD se hádá kvůli vazbám na Rusko

Alternativa pro Německo má dva lídry, momentálně Alici Weidel a Tina Chrupallu. V mnohém se shodují – počínaje názorem na migraci a EU, konče označováním zavedených demokratických stran za vlastizrádnou „lidovou frontu“. Nyní ale mezi nimi – a v rámci celé strany – vypukly sváry ohledně vztahu k Rusku. Weidel, která by ráda oslovila dosavadní konzervativní voliče křesťanské demokracie, kritizovala poslední z řady přátelských cest zástupců AfD do Ruska. Výprava mířila do Soči, organizovala ji Putinova strana Jednotné Rusko a schválil ji zahraničněpolitický výbor AfD. Chrupalla reagoval, že „mně osobně Putin nic neudělal“ a že jej „nepovažuje za hrozbu pro Německo“. Projevily se tak i geografické rozpory, které rozdělují stranickou základnu: Weidel pochází ze západního Německa, Chrupalla z postkomunistického východu, kde jsou proruské postoje mnohem více rozšířené.

Nigérie kvůli únosům dětí zavřela školy

Nejlidnatější africká země uzavřela školy, protože v posledních týdnech došlo k nárůstu únosů. Ozbrojenci například unesli 303 žáků a žaček a 12 učitelů z katolické školy v nigerijském státě Niger. Jedenáct let po globálně medializovaném únosu 270 dívek ze školy na odlehlém severovýchodě země, za kterým stála islamistická sekta Boko Haram, se bezpečí na nigerijských školách zhoršilo. Za zločiny dnes obvykle nestojí džihádisté, ale různí bandité: z únosů a následného jednání o výkupném se stal v zemi výnosný organizovaný zločin. 

