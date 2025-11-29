Je čas vypnout sítě
Europoslanci chtějí zakázat sociální sítě nezletilým. Je to správně?
Zakázat něco, s čím si nevíme rady, vypadá příliš jednoduše. Zakázat přístup na sociální sítě lidem pod šestnáct let, jak teď navrhuje Evropský parlament, je přesně takový případ. To ale neznamená, že nejde o správný směr uvažování.
Nejčastější argument proti zákazu sítí říká, že děti budou omezení stejně obcházet. To se ale stává každému zákazu. Loni v Česku obešlo 4253 lidí zákaz úmyslného ublížení na zdraví, přesto se shodneme, že tenhle paragraf rušit nebudeme. Každý zákaz totiž alespoň částečně plní svůj účel.
Odpůrci zákazu sítí namítají, že TikTok, Instagram atd. jsou jediným místem, kde se mladí lidé dozvídají informace o světě kolem sebe. Budiž, jenže na sítích je také spousta lží a nenávisti, které algoritmy cíleně tlačí do popředí. Pokud věříme, že u dětí je třeba regulovat přístup k informacím či zábavě, stěží můžeme sítě z této regulace vynechat. Zvlášť když sítě velmi propracovaně budují v dětech závislost a daří se na nich šikaně.
Když zakladatelé sociálních sítí před patnácti lety přesvědčovali politiky a veřejnost, že nezadržitelně budují lepší svět, a státy je proto mají nechat „postupovat rychle a rozbíjet staré věci“, jak prohlásil šéf Facebooku Mark Zuckerberg, byl to klam. Ve skutečnosti stvořili mocné firmy, které dnes brání i dílčím změnám, jež mohou být velmi rozumné.
