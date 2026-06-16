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Česko16. 6. 202610 minut

Pole a louky trpí suchem. Recept, jak se ho zbavit, leží pod zemí

Ochranáři v Železných horách si vyzkoušeli, jak vracet vodu do krajiny. Dalo by se to použít všude

Marek Švehla

Starší tuláci přírodou ten pocit dobře znají: to marné rozhlížení se, kam zmizely mokré louky, které se ani v létě nedaly přejít suchými botami. Důvodem není jen menší počet propršených dní. Je jím i polozapomenutá síť odvodňovacích trubek, kterou před čtyřiceti a více lety dali naši předci pod zem, aby tudy odvedli vodu z krajiny, zpevnili zem na polích či loukách a vypěstovali víc potravin. Tu vodu, která dnes v krajině naopak zoufale chybí. Změna je ale na cestě. 

Lidi nám i volají

Některé přírodní cennosti vypadají natolik nenápadně, že se dají na výletě snadno přehlédnout. To může být i případ jedné z mýtin ukrytých v lese Železných hor, kterou místní znají jako kochánovickou střelnici. Na prostoru o velikosti několika fotbalových hřišť tady bývala velká mokrá louka. Stát ji v sedmdesátých letech odvodnil a postavil na ní cvičiště pro Lidové milice. Louka vyschla a z kdysi přírodně bohatého místa zmizeli vzácnější živočichové i rostliny. 

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Milicionáři jsou už ze známých důvodů také pryč a státní ochranáři pracující v rámci chráněné krajinné oblasti (CHKO) se před lety rozhodli vodu na mýtinu vrátit. Vykopali nebo přerušili drenážní trubky, obnovili mokřadní louku a vytvořili tůně. Na místě zahloubeného kanálu vytvořili mělký meandrující potok. V jednom místě postavili přes louku dřevěný chodník, z něhož si lze zblízka prohlédnout vznikající biotopy. 

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