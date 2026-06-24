Rozhodnutí Ústavního soudu připomnělo, že Babiš není neomezeným vládcem Česka
Názor, že Petr Pavel má odjet na summit NATO, pokud sám chce, odpovídá bezpečnostním zájmům státu
Andrej Babiš by vlastně měl být nadmíru spokojen: český stát, o jehož úspěchu kdysi snil tak pronikavě, že o tom napsal knihu, funguje, jeho klíčové instituce dokážou řešit problémy bez zbytečných průtahů a jsou velmi trefné v analýze širších souvislostí.
To vše totiž prokázal Ústavní soud, když ve svém předběžném opatření uložil vládě neprodleně vyřídit cestovní formality tak, aby prezident mohl odcestovat na červencový summit NATO do turecké Ankary.
Soudci si zjevně vyhodnotili, že doba je vážná, na summitu se nebude řešit nic menšího než ohrožení evropské bezpečnosti Ruskem a prezident má velmi pravděpodobně podle ústavy právo do tohoto jednání a do hájení českých národních zájmů přispět svojí účastí.
Předběžné opatření má logiku i proto, že účast prezidenta v Ankaře nepřináší Česku a jeho zájmům žádná rizika. Naopak neúčast hrozí porušením ústavy, přesněji řečeno té její části vybavující prezidenta pravomocí zastupovat stát navenek. Po návratu české delegace pak bude čas vydat řádný nález, případně celý spor ukončit jinak.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu