14. 10. 202523 minut

Jak Piráti ostrouhali ve Sněmovně a Turkovi se vzdálil vládní post

S Františkem Trojanem o vývoji jednání o postech v Poslanecké sněmovně a vládě deset dní po volbách

Štěpán Sedláček
,
František Trojan

Kam dospělo deset dní od voleb přerozdělování politické moci v Poslanecké sněmovně? Na co naráží potenciální vládní kabinet ANO, SPD a Motoristů? A na co čeká prezident Petr Pavel s pověřením k sestavění vlády? Nejen na to se Štěpán Sedláček ptá Františka Trojana ve Výtahu Respektu.

