Prezident pro Respekt: Pokud jsou Turkovy posty autentické, podle mě ho to diskvalifikuje z jakékoli ministerské pozice
Petr Pavel má k čestnému prezidentovi Motoristů výhrady i otázky. Jasno by mohlo být už na konci týdne
Jednání o budoucí vládě ANO, SPD a Motoristů sobě narazila na dosud největší překážku, která se jmenuje Filip Turek. Deník N přinesl minulý týden informaci o jeho starých a smazaných příspěvcích na sociálních sítích, v nichž bagatelizuje například žhářský útok neonacistů na romskou rodinu.
Babiš dal v pondělí Motoristům čas na to kauzu vysvětlit veřejnosti s tím, že v dalších dnech se bude namísto personálií řešit hlavně program. Všichni, kdo se jednání účastnili, zmiňují, že důležité slovo v konečném výběru ministrů bude mít prezident Petr Pavel. A ten v úterý Respektu potvrdil, že vůči Filipu Turkovi coby kandidátovi na ministra zahraničí má výhrady.
„Nikdy jsem neskrýval a neskrývám určité výhrady a možná i dotazy k osobě Filipa Turka, ale vzhledem k tomu, že jména v tuto chvíli nediskutujeme, nemíním spekulovat, zda by měl být ministrem zahraničí,“ řekl Respektu prezident na výjezdu v Ústeckém kraji. „Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ dodal prezident.
O výrocích v pondělí jednali Andrej Babiš a Karel Havlíček s předsedou Motoristů sobě Petrem Macinkou i s Filipem Turkem. Ten sdělil, že je připraven prezidentovi vše případně vysvětlit. Zda je podle něj stále pravděpodobné, že se stane ministrem zahraničí, už v pondělí na rozdíl od minulého týdne nesdělil.
