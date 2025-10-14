Pláče ti tam dítě. Uhodni proč a dokaž, že jsi dobrá matka
Vědec vyvrací mýtus, že lze sluchem rozeznat, co plačící mimino trápí
Pláče vám nemluvně a vy netušíte proč? Víte, že existují mobilní aplikace, které pláč analyzují a důvod dětské nespokojenosti vám sdělí? A víte také to, že kdyby své závěry losovaly z klobouku, výsledek bude pravděpodobně dost podobný? Alespoň to tvrdí francouzský neurovědec Nicolas Mathevon a dokládá to robustními daty. „Nelze říct, proč dítě pláče jen na základě toho, jak pláč zní,“ uvádí výzkumník v článku, který nedávno napsal pro australský web The Conversation popularizující vědu.
Legenda, že k dešifrování dětského pláče je potřeba intuice a mateřský instinkt, se podle Mathevona traduje po generace. „Společnost tuto myšlenku posiluje, čímž vytváří elitní třídu kvazijasnozřivých superrodičů, kteří zdánlivě vědí všechno. A ostatní se pak cítí nedostatečně a provinile, když vzkaz nedokážou okamžitě rozluštit,“ dodává vědec. Nadpřirozenými schopnostmi neobdaření jedinci si pak musejí vystačit s aplikacemi. Ale aspoň v nich mají širokou možnost výběru, protože zkusit zpeněžit rodičovskou bezradnost je, jak známo, sázka na jistotu.
S cílem zjistit, jestli kojenci skutečně pláčou jinak, když mají hlad, nebo třeba plnou plenku, umístil Mathevon s kolegy nahrávací zařízení do 24 dětských pokojů. Rekordéry zaznamenaly celkem 3600 hodin a během nich 40 tisíc různých zvuků, které vědec popisuje jako slabiky pláče. Rodiče dětí mezitím zapisovali, čím se jim podařilo pláč v jednotlivých případech utišit – hlad nakrmením, nepohodlí výměnou plenky, osamělost pochováním.
Vědci pak seznámili umělou inteligenci s akustickými vlastnostmi nahraného pláče, aby zjistili, jestli se naučí identifikovat příčinu. „Pokud by skutečně existoval zřetelný ,hladový pláč‘ a ,pláč kvůli nepohodlí‘, umělá inteligence by měla být schopná ho rozpoznat,“ vysvětluje Mathevon. Jenže nepoznala. Její úspěšnost byla 36 procent, což je o zanedbatelný kousek více, než kdyby prostě tipovala.
