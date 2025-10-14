14. 10. 20253 minuty
Plamínková: Havel chce předsedat TOP 09 – Motoristé netrvají na Turkovi – Rakušan míří do vedení sněmovny
Další díl politického newsletteru
Čtete jeden z našich newsletterů.
Dobrý den, v redakci dále sledujeme, jak se skládá nová vláda Andreje Babiše, proto není na škodu na tomto místě odbočit na chvíli úplně jinam. Konkrétně do TOP 09.
O kom se mluví
