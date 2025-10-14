14. 10. 202525 minut
Jak Piráti ostrouhali ve Sněmovně a Turkovi se vzdálil vládní post
S Františkem Trojanem o vývoji jednání o postech v Poslanecké sněmovně a vládě deset dní po volbách
Kam dospělo deset dní od voleb přerozdělování politické moci v Poslanecké sněmovně? Na co naráží potenciální vládní kabinet ANO, SPD a Motoristů? A na co čeká prezident Petr Pavel s pověřením k sestavění vlády? Nejen na to se Štěpán Sedláček ptá Františka Trojana ve Výtahu Respektu.
