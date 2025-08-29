TOP 09 je v kómatu. Má dnes osobnosti, které ji dokáží probudit?
Vládneme, nerušit #24: O aktuálním politickém dění v Česku s Martinem Štorkánem, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
„Topka“ je v dlouhodobém úpadku. Strana, která mívala pět ministrů nebo pozici nejsilnější pravicové strany v Parlamentu dnes nemá jistotu, že by se do dolní komory samostatně probojovala. Její dlouholetá předsedkyně Markéta Pekarová Adamová navíc ve své pozici končí a navíc už ve volbách nekandiduje. Přesto ve své funkci zatím zůstala. Kdo přijde po ní? A má šancí na to, že stranu vrátí nad pět procent? Nejen o tom ve čtyřiadvacáté epizodě podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Martin Štorkán a Filip Zelenka.
Podcast je součástí série
Vládneme, nerušit
