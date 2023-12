TOP 15 zahraničních článků Respektu v roce 2023: Ukrajina, Gaza, Slovensko, AI

Autor: Milan Jaroš

Reportáž o tom, jak závažné jsou ekonomické trable našich sousedů

V Americe padaly banky, průmysl se přestěhoval do Asie a prudce rostla nerovnost mezi městy a venkovem. Francie stagnovala a opakující se stávky brzdily veškeré reformní snažení. Jih Evropy se chytil do dluhové pasti, jejíž překonání vedlo k masové nezaměstnanosti zvláště mladých lidí. Uprostřed euroamerických hospodářských trablů zářila jedna země, které se všechny ty velké krize počínajícího třetího tisíciletí jako by netýkaly: Německo.

Nezaměstnanost byla historicky nízká, rozpočty vyrovnané, sociální napětí minimální. Na předpandemické roky se proto v německé kolektivní paměti bude vzpomínat jako na druhý hospodářský zázrak. Srovnatelný s tím poválečným, kdy Německo vyrostlo z trosek a zase získalo sebeúctu i respekt sousedů.

Stejně jako výrobky „Made in Germany“ i tamní zázraky se ovšem tu a tam porouchají. Letos bude Německo jedinou z velkých ekonomik, jejíž výkon klesne. A když do Googlu v angličtině zadáte slova „Německo“ a „nemocný muž Evropy“, objeví se seznam článků popisujících drolení pilířů, na nichž německý úspěch stavěl. „Náš ekonomický model závisel na levném plynu z Ruska a na čínském trhu. To první už není a Čína se stala systémovým rivalem,“ řekl v září bez obalu na berlínské konferenci o globálních výzvách ministr hospodářství Robert Habeck.