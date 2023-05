„Erdoğanovy děti“ jdou k volbám

Změna, kterou do Turecka přinesl prezident Erdoğan, jede rychlostí 250 kilometrů za hodinu. Vyjíždí z nádraží v asijské části Istanbulu, nedaleko od pulzujících barů a restaurací, kde jen málokterá žena zakrývá své vlasy šátkem. Po pomalejším průjezdu nekonečnou zástavbou šestnáctimilionové metropole a jejích předměstí sviští zemědělskou krajinou Anatolie až do zcela jiného Turecka. Do nábožensky konzervativní Konye, kde Recep Tayyip Erdoğan ve volbách před pěti lety získal 75 procent hlasů.