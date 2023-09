Slovenské volby se mění v souboj o charakter státu

Billboardy kolem silnic na Slovensku jeden za druhým nabízejí lepší časy, které v zemi nastanou po poslední zářijové, volební sobotě. Podle průzkumů má namířeno v předčasných volbách k vítězství strana Smer a její šéf Robert Fico si na možnou cestu do premiérského křesla zvolil pro Slováky nabídku „stability, pořádku a sociálních jistot“. Nápisy o stabilitě a lepším zabezpečení občanů stejně jako obecné konstatování „Za lidi, za Slovensko“ u Ficovy podobenky na propagačních pohlednicích, které si první zářijovou středu ze stolků v Michalovcích rozebírají voliči při čekání na mítink Smeru, působí poklidně. Slova, která tu za chvíli zazní z úst politiků, jsou o dost bouřlivější a daleko lépe než propagační letáky ukazují, jaké nabídce sem přišli lidé tleskat: vyhnání migrantů, likvidaci „nebezpečných“ a „pokrokářských“ neziskovek, nostalgickým vzpomínkám na „skvělé časy“ za komunismu a – podpoře Ruska.

Čest práci

Před kulturním domem kousek od Fontány lásky na náměstí Osvoboditelů v Michalovcích se hodinu před Ficovým příchodem shlukují lidé. Pivo i limonády tu u stánků Smeru tečou proudem zdarma, lidé čekají ve frontě na trhance s jahodami, nejdelší fronta je na guláš. Tu stojí i čtyřicátník Jozef, kterého sem přivedla víra, že Fico dokáže zvednout lidem na východě Slovenska výplaty nebo alespoň zlevnit zboží v obchodech. „Republika sice slibuje rovnou evropské platy, ti taky nejsou špatní,“ říká o straně, která se odloupla od fašistické Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby a ráda by se stala po volbách partnerem Smeru, „ale Ficovi věřím mnohem víc. To je silný lídr, ten ví, co říká.“ Od Roberta Fica si kromě lepších příjmů Jozef slibuje i to, že vyvede zemi „z izolace“. „Dívá se nejen na Západ, ale i na Východ, to je potřeba. Není tady pro Ukrajince, ale pro nás, pro Slováky. A pro nás je neutralita to nejlepší.“

Celá galerie

K hovoru se postupně přidávají další občané čekající na mítink. Dvě ženy v důchodu si stěžují, že jim děti odcestovaly do Česka, protože tady kolem Michalovců je nedostatek práce a nízké mzdy. „Bodejť by na nás zbylo, když se všechno cpe Ukrajincům. Místo aby si tam nastolili mír a my už od toho měli pokoj,“ říká paní Mária. Hovory s účastníky mítinku sklouznou k ruské válce na Ukrajině vždy do pár minut – lidé chválí Fica hlavně za to, že slibuje nedat už „Ukrajině ani náboj“, protože „je třeba ji dostat k mírovému stolu a zastavit tak zabíjení“.

A přítomní lidé mají svého oblíbeného politika dobře nastudovaného, mluví při čekání na něj o tom, že Ukrajina je plná fašistů, že za válku může Západ, a hlavně Amerika, protože chtěla přes Ukrajinu ovládat Rusko, a že pan Fico má dobrý nápad, aby „už Ukrajina toho válčení nechala a s Putinem se dohodla“. Řeč je i o druhém silném vzkazu předsedy Smeru Slovensku, který tady na východě všichni znají: že „fašistický liberalismus“, který jde „z Bruselu“, ohrožuje rodiny, protože chce zavést adopce dětí u párů gayů a leseb, „pobízet děti k tomu, aby byly taky gayové a lesby nebo něco z těch ostatních vymyšlených pohlaví“, jak se shoduje trojice přátel v penzi u vchodu do kulturního domu.

„Líbí se mi zahraniční politika Fica směrem k Rusku. Ano, Putin vstoupil na Ukrajinu, to máte pravdu, ale jen aby ochránil mír. Putin musel něco udělat, jinak by na pokyn Ameriky začal válku ten Žid Zelenskyj a byla by z toho nukleární katastrofa,“ vysvětluje usměvavý vysokoškolsky vzdělaný padesátník před kulturákem, a když chce na dotaz sdělit své jméno, jeho manželka ho zastaví. „Té paní nic neříkej, nebo si pro tebe přijdou. Ta je podle těch otázek taky podplacená Amerikou,“ říká muži. Jak to americké uplácení novinářky jedoucí na Slovensko psát o volební kampani vlastně prakticky vypadá, ani jeden z nich neví, ani to, kdo by si pro ně měl kvůli jejich názorům přijít. „Podívejte, to víte vy novináři, jak to dělají, ne my. My víme to, že to tak je,“ říká paní. „To hlavní je, že Robertu Ficovi jde o mír a my jsme proruští s Ficem. Ví, co dělá. Putin je pán, byl pán a vždycky bude, tak o čem se bavíme,“ uzavírá manželka a táhne muže za loket pryč.

Na odchodu jsou manželé ještě ochotni vysvětlit, proč bylo důležité zmínit, že Zelenskyj je Žid. „Však i Čaputová je, i Soros je, v Americe je Židů plno, je to všechno propojené. Ale my proti Židům nic nemáme, je nám líto, že je Bandera a ti ukrajinští fašisté tady na Slovensku vraždili. Ještě že nás Rudá armáda osvobodila,“ říká manželka. V té osvoboditelské armádě ale přece byla i spousta ukrajinských vojáků, kteří tady na Slovensku padli, a taky tu byl Slovenský štát, který čile vypravoval transporty s téměř 60 tisíci Židy ze Slovenska do nacistických vyhlazovacích táborů – to všechno sice manželé vědí, ale „řekněte nám, proč je teď tohle důležité? To je dávno pryč.“