Teče, kudy se jí chce

Pozorovat při západu slunce horskou řeku, jak se ze sevřeného údolí nekontrolovaně rozlévá do otevřené plochy, vyvolává zvláštní pocit. Nic, co by šlo zažít každý den: v kultivované, hustě osídlené evropské krajině je to dnes už prakticky nemožné. Mohutný vodní tok, který svahy kopců až dosud držely v úzkém korytě, se v rovině rozbíhá do mnoha lesknoucích se cest, jež si hledají cestu v několik kilometrů širokém písčitém řečišti. Jednotlivá ramena se jako pulzující tepny vzájemně proplétají a řeka v podvečerním slunci připomíná tajemného živočicha, který se zvolna plazí krajinou.