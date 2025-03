Musk míří do Pentagonu, generálové už se na něj těší

V takovém případě by získal přístup k jednomu z nebedlivěji střežených plánů v USA. Podle deníku The Wall Street Journal si o schůzku požádal sám, deník The New York Times dodává, že z dostupných informací není jasné, nakolik je o schůzce informován prezident Trump, zda dal k předání informací souhlas a z jakého důvodu by měl plány Musk vlastně znát. „Musk disponuje bezpečnostní prověrkou, není ale součástí struktury velení ani není známo, že by fungoval jako prezidentův bezpečnostní poradce,“ konstatuje The Wall Street Journal.