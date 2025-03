Jak protestovat proti Trumpovi a čím ho nahradit? 

Donald Trump je úplně všude: zahltil média, obsadil prostor a obávám se, že mnohým z nás vstoupil do nočních můr. Pojďme pro jednou nekroutit hlavou nad tím, co děsivého zase vymyslel. Zkusme se místo toho podívat, jestli někdo alespoň tuší, co s tím.