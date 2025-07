Když los rozhodne o tom, jestli vaše rodina vydrží pohromadě

Prvního září bude pondělí. Ten den Naďa Zámečníková někdy kolem půl sedmé ráno posadí svou sedmiletou dceru Sofii do auta, do sedačky na zadním sedadle, a vyrazí spolu na první cestu do školy. Pojedou z domovského Buštěhradu do Berouna. V ranní špičce bude cesta trvat hodinu. Sofie má středně těžké mentální postižení, autismus a je hyperaktivní. Nemluví, často křičí a nemá moc trpělivost. Jízdu autem nesnáší.