„Děti známky nepotřebují.“ Jak se daří školám, které skoncovaly s jedničkami a pětkami

Ve vyloučené lokalitě je obzvlášť důležité dítě neotrávit hned v první třídě a u vzdělávání ho udržet. “Potřebujeme, aby sem chodilo rádo, odchodilo devět let a my si na konci mohli říct, že jsme s pomocí rodičů vychovali dalšího člověka, který se zapojí do běžné společnosti,” vysvětluje ředitel. Dodává, že nechce soudit, zda by slovní hodnocení mělo být povinné na všech školách. Na té jejich to ale funguje dobře.