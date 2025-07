Byli jsme lidová kapela. Ozzy Osbourne s Black Sabbath definoval tvrdou hudbu

Nejslavnější metalový zpěvák s zemřel 22. července ve věku 76 let ani ne tři týdny poté, co vystoupil na monstrózním koncertu v rodném Birminghamu, aby se tu rozloučil se svou kariérou. Seznam účinkujících, kteří mu ten den předskakovali, byl impozantní – Metallica, Slayer, Tool či Alice in Chains –, program kurátoroval Tom Morello z Rage Against the Machine. Byly tu takřka všechny důležité tvrdé kapely, celý jeden segment hudby, který by bez Black Sabbath neexistoval. Obří vliv Ozzyho Osbourna na scénu se zhmotnil jen pár dnů před jeho smrtí a celá událost zpětně získala ještě symboličtější význam.