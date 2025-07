Mladí Maďaři bučí na Viktora Orbána. Reakce: urazit jejich oblíbené hudebníky

Viktor Orbán a jeho maďarská vládní strana Fidesz mají problém s mládeží. Konkrétně s tím, že je mladí lidé (v řeči statistiků lidé pod čtyřicet let) nechtějí volit. To samo o sobě není zvláštní, v posledních dvou dekádách tomu nebylo jinak. Fidesz drží u moci podpora starších lidí a fakt, že mladí politiku ignorují nebo že to část z nich nakonec hodí Fideszu, i když ho rádi nemají. Na necelou polovinu hlasů a ústavní většinu v parlamentu to zatím vždy stačilo.