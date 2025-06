„Když mohl Armstrong kvůli smrti své dcery letět na Měsíc, proč něco nedokázat tady na Zemi?“

„Když jsme v Motole vystupovaly z metra, Ninka už velmi špatně chodila, neustále zakopávala. Držela jsem ji za ruku a měla jsem pocit, že ji vlastně vláčím,“ popisuje Kristýna Chovancová raketový nástup symptomů. V tu chvíli ji prý poprvé napadlo, že by mohlo jít o nádor v mozku. „Zní to asi hloupě, ale moc jsem si přála, aby to bylo krvácení do mozku nebo mrtvice. Říkala jsem si: Jsme tu včas, to se vyřeší a půjdeme brzy domů,“ vypráví.