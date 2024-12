Jak se pozná dobrá hračka

Je to situace, kterou zná snad každý a obzvlášť v prosinci. Své dceři, synovci, vnučce či bratrovi chce k Vánocům pořídit hračku, ale když vstoupí do kamenného či virtuálního hračkářství, obrovská nabídka ho doslova paralyzuje. Vybrat v záplavě plyšáků, autíček, panenek, chrastítek, stavebnic, deskových her nebo blikajících robotů věc, kterou dítě skutečně ocení, se může lehce proměnit ve stresující úkol.