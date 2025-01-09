Nový školní rok přináší legislativní změny. Jak se dotknou prvňáků, ale i školníků a kuchařek?
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Markétou Plíhalovou
„Chtěl bych vám říct, abyste tento školní rok zkusili být příkladem vy některým dospělým. V tom, že se k sobě budete chovat slušně, budete si pomáhat, naslouchat a snažit se pochopit, že i ten druhý může mít sem tam nějaký problém," řekl letos prezident Petr Pavel na začátku školního roku směrem k prvňákům. Těch letos do lavic usedlo bezmála 118 tisíc. S jejich nástupem navíc vstupuje v platnost novela školského zákona, která přináší hned několik legislativních změn. Týká se to zpřísnění pravidel pro odklad školní docházky, možnosti vyučovat podle nových vzdělávacích programů, ale také převodu placení nepedagogických pracovníků na obce a kraje. Jak přesně mají změny fungovat v praxi popisuje v pondělním Výtahu Respektu Markéta Plíhalová.
