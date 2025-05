Kauza Pfizergate: Unijní soud se postavil za novinářku a transparentnost. Šéfka EK má černý puntík

Tribunál Soudního dvora Evropské unie ve středu zrušil rozhodnutí Evropské komise v kauze známé jako Pfizergate. V té novinářka z deníku The New York Times žádala o přístup ke komunikaci mezi šéfkou EK Ursulou von der Leyen a ředitelem Pfizeru Albertem Bourlou o vakcínách proti covidu-19. To Evropská komise v minulosti odmítla s tím, že dokumenty nemá k dispozici. Soudní dvůr nyní toto rozhodnutí napadl a odvolal se mimo jiné na co nejúplnější uplatnění práva veřejnosti na přístup k dokumentům, které mají unijní instituce k dispozici. Jak ve Výtahu Respektu upozorňuje Magdaléna Fajtová, Ursulu von der Leyen nyní čeká vysvětlování a očišťování pověsti, ale obecně je rozhodnutí unijního soudu dobrým krokem: „Mohlo by se změnit to, kdo by mohl mít přístup například k textovým zprávám politiků, a mohlo by to přinést větší transparentnost v tom, jaké se uzavírají dohody. To je dobrá vyhlídka pro nás pro všechny."