Trumpova moc nemusí být absolutní

Ve skutečnosti ale nejsou obrysy Trumpovy moci úplně jednoznačné, demokratům i po jasné porážce zůstává určitý prostor k blokování legislativních snah republikánů. V Senátu teď drží republikáni 53 křesel, tedy o dvě víc, než je nejtěsnější většina. Pokud budou hlasovat jednotně, stačí to ke schvalování Trumpových kandidátů na nejrůznější vládní posty, ale není to dost pro hladké schvalování zákonů. K tomu by bylo zapotřebí 60 hlasů, jež by zajistily, že se nemusí ohlížet na blokační proceduru, tzv. filibuster.