Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Garrigue3. 11. 20255 minut

Garrigue: Boje o Pokrovsk - Násilnosti v Súdánu - Demonstrace v Srbsku

Rok po tragédii v Novém Sadu stále není nikdo potrestán

Magdaléna Fajtová

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Nového Sadu,

o víkendu to byl přesně rok od tragického pádu několikatunového přístřešku nově rekonstruované železniční stanice v srbském městě Novi Sad. Pád přístřešku zabil celkem 16 lidí, většinu z toho na místě. Mnoho dalších lidí bylo zraněno. Od té doby zemí otřásají masové protesty zejména studentstva, které z události viní chronickou korupci a netransparentnost při zadávání veřejných zakázek – a to dle nich sahá až do nejvyšších pater politiky. Roční výročí si v Srbsku v sobotu připomněly desítky tisíc lidí. Víc se dočtete dále v textu, nejdříve se ale pojďme podívat, co se děje ve světě.

