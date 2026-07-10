Výročí Václava Havla:
15 článků
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Politika8 minut
Každý máme svého Havla
Silvie Lauder24. 9. 2016
Politika24 minut
Nečekat, co udělají oni
Příběh jednoho podpisu, který změnil Československo
Petr Třešňák, Tereza Brdečková, Marek Švehla, foto: Bohdan Holomíček24. 9. 2016
Kontext13 minut
Manuál pro budoucnost
Výročí Václava Havla: jeho příběh nevypráví jen o naší společné minulosti, ale nabízí i průvodce pro dny příští
Martin M. Šimečka, foto: Ondřej Němec24. 9. 2016