Vladimir Putin
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Nezapomínejme na Grigorije Jeremějeva
Erik Tabery15. 2. 2026
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Zahraničí14 minut
Mlčenlivý řezník Bašár Asad se skrývá v Moskvě
Investigace týdeníku Die Zeit: Bývalý syrský diktátor přesně před rokem uprchl ze země a žije pod Putinovou ochranou. Jaké stopy po něm zůstaly?
Kefah Ali Deeb, Andrea Backhaus, Lea Frehse, Samiha Shafy, Michael Thumann, Annabel Wahba, Die Zeit8. 12. 2025
Téma13 minut
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Ondřej Kundra30. 11. 2025