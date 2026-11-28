Vzdálené volby ohlašují změnu, kterou pocítí všichni
Španělsko se loučí s vládou, která uměla poslat do háje Trumpa
O Španělsku Češi nejčastěji slyší, když řeší letní dovolenou. Teď je ale třeba zpozornět z jiného důvodu než kvůli teplotě moře. Místní si v neděli vybírali nové složení parlamentu. Výsledky voleb jsme v čase uzávěrky neznali, je ale zřejmé, že zásadně promluví do fungování celé Evropské unie.
Madrid je čtvrtou nejsilnější ekonomikou v EU, zároveň nejrychleji rostoucí ekonomikou. Výrazný levicový premiér Pedro Sánchez vedl zemi posledních osm let a prosadil zásadní reformu pracovního trhu, peníze z EU použil na investice do obnovitelných zdrojů a jako jeden z mála premiérů podporoval otevřenou migrační politiku s tím, že přispívá k ekonomickému růstu. Patřil též mezi nejhlasitější kritiky prezidenta Donalda Trumpa, nedovolil mu použít španělská letiště při útoku na Írán.
Z kdysi silného proudu sociálních demokratů v Evropě je dnes Sánchez jejich posledním zástupcem mezi evropskými mocnostmi. Předvolební průzkumy ovšem naznačovaly, že jeden z posledních hlasů liberální levice ve vedení Evropy o svou vládní většinu přijde. Přestože podpora socialistů zůstává konstantně silná – kolem 30 procent –, Sánchez přichází o koaliční partnery. V silně politicky rozděleném Španělsku dominují dvě strany – socialisté a lidovci –, které ale k vládě potřebují podporu menších stran. Malé levicové strany, na které spoléhal Sánchez dosud, v posledním roce výrazně poztrácely podporu.
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