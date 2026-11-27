Šéfredaktor týdeníku Die Zeit: Nevěřím, že Alternativa pro Německo převezme vládu
S Giovannim di Lorenzem o příčinách politické krize, „německém prokletí“ a o chybách médií v čase sílící krajní pravice
Kdyby se v Německu zítra konaly volby, tak by se s přehledem nejsilnější stranou stala nacionalistická a zčásti pravicově extremistická Alternativa pro Německo. Přišlo by vám to před řekněme deseti lety vůbec možné?
Ne, ani před pěti lety. A ani před třemi lety.
A chápete, proč k tomu došlo, nebo své zemi navzdory všem znalostem a zkušenostem občas nerozumíte?
Naším novinářským úkolem je hledat příčiny, snažit se tento vývoj vysvětlit. Vnímám dvě roviny. Vývoj v Německu je součástí mezinárodního vzestupu pravicových populistů a ten vychází z neuvěřitelných proměn, které právě probíhají, třeba z digitální revoluce. V Americe i jinde, třeba v Argentině, je dnes spousta politických vzorů, které přes hranice působí do dalších zemí. Druhá dimenze je domácí: musíme si přiznat, že německý politický střed udělal spoustu chyb. Myslím, že je plodnější se zabývat touto druhou částí vysvětlení, protože své domácí chyby možná dokážeme napravit.
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