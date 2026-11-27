Tomáš Brolík: Co Karel Havlíček neví o válce (a asi se nedozví)
Lidé nemusí trpět a neustále plakat, aby naplnili naše představy o válčící zemi
Dnes jsme s kolegy v hovory narazili na jedno vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka, který nedávno vyrazil na západní Ukrajinu, pak na pár hodin do Kyjeva, bylo to pro něj málo dramatické a odnesl si pocit, že se tam toho zas tak moc neděje, a o tomto pocitu zpravil své spoluobčany.
Pojďme se k této myšlence ještě vrátit.
Takhle totiž mluví lidé, kteří nemají tušení, jak válka skutečně vypadá, protože ji buď prožívají doma v míru na sociálních sítích, nebo (v lepším případě) jako členové vládních delegací. A je to tak. V Ivano-Frankivsku střepiny běžně nelétají. Kdyby byl ministr Havlíček trochu zvídavější a odvážnější (ale zase všechna čest, jeho stranický a vládní šéf Andrej Babiš se bojí i do Mukačeva), kdyby si cestu protáhl do Charkova a den dva tam pobyl, už by viděl a zažil něco víc podle jeho válečného gusta. A kdyby jel z Charkova patnáct kilometrů na sever nebo východ, plně by se naplnila jeho představa, která ovšem pramení z neznalosti.
Válka totiž nejsou výhradně zdevastovaná města a zoufalí a hladoví lidé. To jen někde, třeba těch patnáct kilometrů za Charkovem, velkým jako Praha. Za touhle zónou úplného zmaru už lidé začínají žít. Tak normálně, jak to jen jde.
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