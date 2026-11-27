Vzestup Alice Huang. Z čínského průmyslového městečka ke skandálu kolem Nvidie
Žena, jejíž role se stala jedním z hlavních témat „špionážní kauzy“ kolem čipového giganta, vyrůstala v malém městě, jehož středobodem byla zbrojní továrna. Její přechod do světa financí a technologií je paralelou k vývoji Číny
Řady identických žlutých bytových domů mají čtyři podlaží a nesou název připomínající jinou dobu: Vlastenecká vesnice č. 5.
Jeden z omšelých bytů patřil rodině Alice Huang. Její otec pracoval jako úředník v rozsáhlém komplexu zbrojních továren v Nan-ču-šanu, vesnici zasazené v kopcích na jihu čínské provincie Chu-nan.
Také tento tovární komplex měl své číslo: Státní závod č. 282. Vyrábělo se v něm vše od ručních granátů až po součástky do řízených střel – a v rámci čínské plánované ekonomiky sovětského typu se tehdy kolem toho podniku točil celý život v této oblasti.
Dnes už má městečko největší slávu dávno za sebou. Tovární areál sice stále stojí, ale po propouštění ve státních podnicích se začalo mnoho mladých lidí stěhovat pryč. V polovině prvního desetiletí nového tisíciletí byla jednou z nich i Huang, která se z upadajícího průmyslového městečka postupně vypracovala až do nejužšího okruhu muže stojícího za americkým rozmachem umělé inteligence – a nakonec se ocitla uprostřed geopolitické krize.
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