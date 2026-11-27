Kdysi jsme chtěli poučovat Evropu, zbylo z toho jen natahování ruky
Jednání o rozpočtu EU dává šanci vyniknout. Česko to pochopilo po svém a poslalo tam Babiše
V době vstupu Česka do Evropské unie a ještě dlouho poté se vyprávěl o českém členství v tomto prestižním klubu o dost jiný příběh, než jak jej známe dnes. Před dvaadvaceti lety se Češi a Češky ujišťovali, že se jen vracejí mezi vyspělé státy, kam beztak vždycky patřili a odkud nějakým nedopatřením vypadli. Narativ českého evropanství, který měly tehdy stejně jako vše ostatní pod kontrolou pravicově laděné strany, sděloval, že Češi posílí v EU politický pragmatismus, který klade důraz na racionalitu a kvalitní fungování a čerpá také z myšlenek klasiků liberální ekonomie. Něco jako Anglosasové, v nichž se tehdejší politická elita zhlížela, třeba když diskutovala o marnotratné zemědělské politice, nemravně nabobtnalých dotacích a mezerách v evropské konkurenceschopnosti.
Brexit pak naši politickou orientaci na Velkou Británii coby domovinu politické racionality poněkud zkomplikoval. Přestalo být jasné, kdo má být v Unii naším vzorem a spojencem, s nímž si v ekonomice, nakládání s penězi či státoprávních otázkách nejvíc rozumíme. Žádná z politických stran si netroufla ukázat na příliš dominantní Německo ani třeba na Polsko, o němž si tehdy zdejší politická reprezentace myslela, že našemu tempu nestačí. Z veřejné diskuse šlo získat dojem, že se Češi vidí někde na okraji Skandinávie, kde taky nevěří euru a (trochu jako my) mají rádi, když všechno dobře funguje. Pak se ale objevil Andrej Babiš a všechno bylo jinak.
Vyjednat si sám
Co tohle „jinak“ znamená, ukazuje v plném světle právě probíhající jednání o novém rozpočtu EU. Přineslo některé novoty: v české politice například dosud nebylo zvykem tvrdit, že návrh evropského rozpočtu, kam jiné státy peníze dávají, zatímco my je dostáváme, a který je logicky výsledkem kompromisu, je pro nás „absolutně nepřijatelný“. Rovněž jsme neměli ve zvyku ostatním vyhrožovat, že pokud nám na naše potřeby nepřisypou víc peněz, tak jim schvalování rozpočtu zablokujeme.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu