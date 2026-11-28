Scházím se se zadaným mužem. Mám mu dát ultimátum, nebo čekat, až se rozhodne, co dál?
Nebo ještě alespoň nějakou dobu prožívat to krásné, co spolu máme?
Několikrát jste dostali dopisy od žen, které jejich muž podváděl. Popisovaly, jak to prožívaly, a ptaly se, zda mu mají dát druhou, třetí šanci… Já jsem v jiné situaci a není to zcela moje vina.
Vždy jsem odsuzovala vztahy, v nichž někdo vědomě vstupuje mezi dva lidi, a byla jsem přesvědčená, že se do něčeho takového v životě nezapletu. Jenže před dvěma lety jsem v práci poznala muže, s nímž jsme si od začátku neuvěřitelně rozuměli. Začali jsme se vídat i mimo práci, trávili spolu stále víc času, psali si od rána do večera, povídali si o všem možném. Začali jsme spolu chodit a já se do něj postupně a velmi intenzivně zamilovala.
Teprve později jsem zjistila, že má vážný vztah s jinou ženou. Pro mě to byl naprostý šok. Nejsou manželé, ale jsou spolu déle, než jsem s ním já. Řekl mi, že jejich vztah už dávno nefunguje, jak by měl, ale že se s ní nedokáže rozejít.
Byla jsem rozzlobená, cítila jsem se oklamaná a chvíli jsem chtěla všechno ukončit. Kdybych to věděla od začátku, vztah s ním bych určitě nezačala. Jenže když jsem se to dozvěděla, byla jsem do něj už zamilovaná po uši. A miluji ho i teď, když to o něm vím. Tvrdí, že mě nechce ztratit, že potřebuje čas a že současný vztah nedokáže ukončit ze dne na den. Pokaždé, když se rozhodnu odejít, nějak mě zlomí a přesvědčí, že to mezi námi má smysl.
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