Jágrovy trenýrky netřeba. Na pomoc hladovým Jemencům draží Češi sušené houby i domácí koláče
Facebooková aukce na podporu jemenské jídelny se letos konala poosmé
Na transparentním účtu neziskové organizace Pomůžu jak můžu se již tradičně koncem listopadu začaly objevovat příspěvky ve výši stovek až nižších tisíců korun a v kolonce Zpráva pro příjemce u nich byly neobvyklé poznámky jako „platba hrnečky“, „háčkovaná síťovka“ nebo „sušené houby“.
Malá ostravská neziskovka Pomůžu jak můžu dlouhodobě podporuje provoz jídelny ve válkou zmítaném Jemenu, kam si rodiny, které přišly téměř o všechno, chodí dát jedno teplé jídlo denně. Velký díl potřebných financí organizaci každoročně přinese dražba v otevřené facebookové skupině, která má momentálně 2800 členů. Někdo nabízí, co může, jiní postupně v komentářích přihazují, mnoho členů se do aukce zapojí v obou rolích a někdo pouze na účet pošle peníze s poznámkou: „Nic jsem nevydražil, jen přispívám.“
Ručně pletené svetry a ponožky, sklenice medu či marmelády, lahve vína i meruňkovice, ale i domácí koláče a vánoční cukroví se letos dražily už poosmé. Poslední možnost přihodit byla 20. listopadu v sedm večer. Od té doby organizátorky propojují každou nabídku s výhercem, který pak přislíbenou částku pošle rovnou na účet neziskovky – a počítají, kolik letos aukce vynesla a na kolik měsíců provozu jídelny to bude stačit.
Rohlík jako motivace
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