Emmy: Seriál z pohotovosti porazil Bílý lotos, nejvíc cen nasbíral Adolescent
Jednoznačně nejúspěšnějším jednotlivcem na udílení televizních trofejí se stal studiový boss Seth Rogen
Žánr nemocničního dramatu se po letech vrátil na výsluní: seriál Urgent zasazený do jedné směny na nemocniční pohotovosti si odnesl hlavní televizní cenu Emmy v kategorii nejlepší drama. A porazil tak divácké hity Bílý lotos, Slow Horses, Andor nebo dystopické Odloučení. Nejlepší komedií se stala satira na Hollywood Studio a nejlepší minisérií psychologický Adolescent, který otevřel debatu o radikalizaci mladých mužů a nastartoval změny v britském vzdělávání.
Série o vraždě třináctileté dívky, z níž je podezřelý její spolužák, byla co do počtu cen celkovým vítězem večera. Získala dalších pět Emmy včetně hereckých kategorií: pro nejlepšího herce pro Stephena Grahama (spoluatora scénáře) za roli otce podezřelého chlapce, pro nejlepší herečku ve vedlejší roli pro Erin Doherty za ztvárnění psycholožky a pro nejlepšího herce ve vedlejší roli pro Owena Coopera za obviněného mladíka, který se stal v patnácti letech nejmladším držitelem herecké Emmy. Cenu pro nejlepší herečku v hlavní roli si odnesla Cristin Milioti za roli v seriálu Tučňák.
Nejspokojenější mohl být herec Seth Rogen, který se se třemi cenami stal jednoznačně nejúspěšnějším jednotlivcem. Za seriál Studio, který sleduje počínání čerstvě zvoleného šéfa studia Continental, jenž se marně snaží balancovat svoji lásku k filmům a požadavky současného trhu, si Emmy odnesl za herecký výkon v hlavní roli, scénář (spolu s Evanem Goldbergem, Peterem Huyckem, Alexem Gregorym a Fridou Perez) a režii (spolu s Evanem Goldbergem).
