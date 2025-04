Bílý lotos je seriál s dobrou karmou

Trojka o poznání potemněla, doslova i obrazně se zatáhlo. Thajsko je ponořené do tmy pralesa i nočních party. Tématy jsou identita a volby, před nimiž neutečeme. Bílý lotos do třetice není komedie ani sociální satira, ale v podstatě horor o tom, kdy přijde nevyhnutelné. V tom jako by Whiteovi pomáhalo, že dělá už potřetí a jinak totéž. Jak řekl časopisu The New Yorker: „Můžu vždy na konci každé sezony nechat dům shořet a začít stavět znova.“