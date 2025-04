Seriál týdne: Studio je trefně cynická, do  filmu zamilovaná satira na Hollywood

Hollywood o sobě točí rád a dlouho. Publikum je podobně dlouho zvědavé, jak to funguje v zákulisí. Studio tak má své předchůdce. Jde ve stopách hlavně satirického Hráče Roberta Altmana. Rogen a jeho tým nicméně točí verzi pro co nejširší publikum, což není vůbec špatně. Naopak. Filmová produkce tu je infarktovým byznysem, kde jde každou minutu o miliony a o kariéry. O to, jak se vyhnout Scorsesemu na party, abyste mu nemuseli říkat, že jeho vysněný film potopíte.