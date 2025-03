Seriál týdne: Ale já ji nezabil, tati. Na jeden záběr natočený Adolescent je jiná kriminálka

„Váš syn byl zatčen pro podezření z vraždy.“ Policejní komando vtrhne za rozbřesku do domu kdesi v Liverpoolu. Samopaly míří do tváří paralyzovaných rozkazy. Detektiv odříká v dětském pokoji vystresovanému klukovi jeho práva a za chvíli ho odváží na stanici. Intenzitu a šok úvodní sekvence si první díl udrží do konce. V reálném čase a na jeden záběr (metoda platí pro celý seriál) se odehrávají policejní procesy související se vzetím do vazby, výslechem… Jejich neúprosná systematičnost kontrastuje s emocemi rodiny, jež je přesvědčená, že jde o omyl.