Zprávou krajských voleb je, že koalice se vyplácejí napravo i nalevo

Je strašně těžké něco radit přes média. Ale měli by si jasně ujednotit, co chtějí. Mají svoje fóra, kde se lidí zeptají, co chtějí, a to potom udělají. Volič chce ale vědět, co nabízíte – a poté vás podle toho bude, či nebude volit. Piráti se podobají obchodu, kde vám po příchodu nikdo neřekne, co se tam prodává, ale řekne vám, ať mu sdělíte, co chcete, on vám to sežene a vy si pro to přijdete. Ale když jdete do obchodu, chcete tušit už podle nápisu, jestli tam prodávají potraviny, autodoplňky nebo jízdní kola.