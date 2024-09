Gregorová: Podle mě by dávalo smysl, kdyby rezignovalo celé předsednictvo Pirátů

To je těžké jen takhle od boku vyhodnotit, ale je faktem, že je to větší debakl, než jsme čekali - a kopíruje to výsledek voleb do Evropského parlamentu, kdy jsme podle průzkumu čekali 12 procent a šest bylo nemilé překvapení. Zjevně se děje něco, co nedokážou průzkumy predikovat. Naše volební výsledky tak neodráží práci, kterou odvádíme, ani to, jak děláme kampaně. To neznamená, že v tom nemáme mezery, ale zjevně se společnost otáčí od Pirátů a obecně od liberálních hnutí. Moc se o tom nemluví, ale i pro STAN je to slabší výsledek, než čekali. Zvlášť s jejich názvem a původem v regionech. Myslím, že to má souvislost jak s globální politikou, tak s tím, že na národní úrovni jsme byli vnímáni jako moderní svěží strana s energií, která bude modernizovat a digitalizovat, ale z nějakých důvodů to lidé nevidí, nebo s tím nesouhlasí. A na tom budeme muset zapracovat.