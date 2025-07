Vary 2: Jiří Bartoška festivalu chybět bude i nebude

Jedna věc zaměstnávala v uplynulých měsících organizátory karlovarského filmového festivalu, který včera začal, víc než to, jakou hollywoodskou hvězdu se jim letos podaří sehnat. Jak udělat přehlídku poprvé bez Jiřího Bartošky, který dva měsíce před festivalem zemřel. Nešlo přitom ani tak o to, že by se přehlídka neuskutečnila – na to je dobře zaběhaným kulturním molochem, za kterým stojí řada sponzorů a nově i finančně silní podnikatelé Jakub Havrlant a Karel Komárek, s nimiž vše dojednal ještě Jiří Bartoška. Ale známý herec, jenž svoje jméno i podnikatelský um spojil s festivalem v polovině 90. let, pro něj byl klíčový jako zásadní součást jeho image i jeho vyžehleného porevolučního příběhu. Jako otec zakladatel i zachránce akce, kterou – jak festivalová mytologie praví – stát nechtěl a konkurence ji chtěla zničit.