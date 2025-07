Před alkoholem nás ve škole varovali, před sexuálními predátory ne, říká herečka z filmu Sbormistr

Kolem té sexuální scény bylo docela haló a čím víc se to řešilo, tím jsem byla nervóznější. Nechtěla jsem ji natáčet. I rodiče byli rozhodnutí, že v den, kdy se scéna točila, na place vůbec nebudu. Že to bude dělat někdo jiný. Ale to by nešlo. A nakonec se to vyřešilo a dobře to dopadlo. Bála jsem se, že to bude kruté, protože ze scénáře to vychází trochu jinak, než jak to nakonec v tom filmu je.