Před alkoholem nás ve škole varovali, před sexuálními predátory ne, říká herečka z filmu Sbormistr

Vůbec. Kauzu moc neřešili. Nebo mi o ní nevyprávěli. Věděla jsem to od babičky. Někdo mi říkal, že se veřejně vědělo, že Kulínský sexuálně zneužívá holky, ale nikdo o tom nemluvil. Což mi teda přišlo dost ujetý, jakože strašný. Teď už by to byl mega problém. Kdyby se vědělo, že někdo sexuálně někoho zneužívá, řešilo by se to. Jsem ráda, že se o těch věcech víc mluví a konečně se řekne, co všechno se tu dělo, protože všichni si tady pořád na něco hrají. Četla jsem Kulínského knihu Volný pád a přišlo mi, že ze sebe dělá strašnou chudinku, jako kdyby to prostě neudělal. Ani zmínku tam o tom nenapsal.