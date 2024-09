Babišovi vyšla generálka na příští rok na jedna minus

V rámci zkoušky pořádané rok před významově „velkými“, tedy sněmovními volbami si Babiš těžko mohl představovat lepší výsledek. ANO se mnohde těsně přiblížilo hodnotě svého volebního potenciálu, který mu před volbami změřila agentura Kantar. A přesně v to Babiš doufá pro volby v příštím roce. Navíc na potlesk je i rekordních 21 senátorských kandidátů ANO postupujících do druhého kola nebo rovnou do horní komory parlamentu.