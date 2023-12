TOP 13 rozhovorů Respektu roku 2023: Shore, Koudelka, Kutcher, Holland

Autor: Matěj Stránský

S Ivanem Trojanem o proměně Dejvického divadla, životním předělu a technologiích nahrazujících herce

"Je mi tolik, kolik mi je, a jsem v divadle opravdu pětadvacet let. A asi sám sobě musím přiznat, že jsem unavený a že si říkám, jestli ještě mám divadlu co dát. Abych už se třeba pomalinku nezačal stávat spíše konzervativní brzdou. Vycházím také z toho, jak se v posledních letech cítím. Myslím, že bych potřeboval nějakým způsobem zvolnit a vlastně víc myslet na sebe. Na druhou stranu, když potom docházelo k oněm zásadním debatám o vývoji a o tom, jestli to má smysl, tak jsem vždycky dospěl k názoru, že smysl existence tohohle divadla, v tomhle složení a obsahu cítím pořád docela silně. Asi nejvíc se to projeví nebo ukáže na představeních, kdy cítím, že souznění s diváky, to společné sdílení, je velmi intenzivní, upřímné a pravdivé. To mě vždycky potom od těchto úhybných manévrů odradí. Pořád ještě se mi to překlopí do toho, že chci toho být součástí. Zároveň je možná ve mně někde ten sportovec, že bych to bral i jako svého druhu útěk. Nebo jak to říct, aby to nevyznělo nabubřele? Se vší pokorou si uvědomuju, že asi pořád jsem ještě pro divadlo nějak důležitý. Mám ještě režisérské plány a zase spíše směřuji k autorským věcem. Ale ten čas… Čím dál víc si uvědomuju, že toho času, kdy jsem ještě při síle, už možná nemám tolik. A vlastně čím dál tím víc rozumím kroku Mirka Krobota, že se rozhodl odejít z divadla a realizovat si své sny a plány. Asi si i myslel, že to, co nám měl dát, už nám všechno dal. Tak to jsou věci, nad kterými přemýšlím. "